В России проломили голову приближенного Лоту Гули

2017-12-23 12:21 | www.oxu.az | 6

В реанимацию тульской больницы госпитализирован 39-летний Алексей Саломатин по кличке Солома. Саломатин был «раскоронован», но продолжал называть себя вором в законе. Именно за это самозванство он и был покалечен, сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание «Прайм Крайм».

Солома был коронован в 2013 году вместе с Намиком Салифовым, родным братом 45-летнего Надыра Салифова по кличке Гули. Непосредственным «крестным отцом» Саломатина считается 54-летний вор в законе Владимир Жураковский, он же Вова Пухлый, один из наиболее приближенных к Гули славян. Сейчас, когда Гули становится, по сути, вором № 1 на всей территории бывшего СССР, этот недружественный жест направлен явно против него. Ведь, по данным «Прайм Крайм», Гули уже начал экспансию в Россию. Каждый день на вилле под Стамбулом Гули принимает делегации из разных регионов России. Он постоянно проводит с ними совещания, назначает смотрящих и положенцев, наделяет их полномочиями.

Издание пишет, что Саломатин был раскоронован людьми 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Калашов на сегодняшний день является главой криминального мира России. Но из-за ареста Шакро в августе 2016 года и большой вероятности того, что он получит большой срок и в силу возраста уже не выйдет из заключения, в 2018 году готовится большой передел власти в воровском мире. Претендентом № 1 на место лидера всех воров является на сегодняшний день Гули. Но, судя по всему, Шакро из СИЗО своими акциями еще пытается сопротивляться и сохранить власть.

Власти РФ сделали предупреждение Гули, объявив его на прошлой неделе в розыск через Интерпол. Его обвинили в том, что из колонии в Азербайджане, где он отбывал срок, Гули организовал похищения за выкуп крупных бизнесменов Москвы. Из-за розыска сейчас легальное пребывание в России для Гули невозможно.

С.Б.

