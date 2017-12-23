Помощник президента Азербайджана: «Не было необходимости признавать Трампом Гудса столицей Израиля»

2017-12-23 12:30 | www.apa.az | 7

«Мы считаем, что не было необходимости признавать Дональдом Трампом Гудса столицей Израиля».

Как передает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов. По его словам, МИД Азербайджана распространил заявление по вопросу Гудса, а президент Азербайджана на стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества выразил свою позицию: «Этот шаг не вносит вклад в международные отношения, наоборот, приводит к напряженности. Мы - вместе с исламскими странами, со странами ОИС. Мы считаем, что вопрос Гудса должен решаться в рамках международного права».