Прогноз погоды на воскресенье

2017-12-23 12:37 | www.oxu.az | 6

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем местами ожидаются дожди. Возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 24 декабря временами возможен дождь, в горных территориях ожидается снег, местами интенсивный. На отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

С.Б.

