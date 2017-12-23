Зияфят Аскеров: «ЕС понял, что без признания территориальной целостности государств стабильность в других странах не гарантирована»

2017-12-23 12:36 | www.apa.az | 7

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров прокомментировал принятые в последнее время резолюции ЕС по признанию территориальной целостности Азербайджана.

Как передает АПА, он заявил, что принятие таких резолюций является результатом верной внешней политики президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Уже и в ЕС поняли, что без признания территориальной целостности государств стабильность в других странах не гарантирована. Здесь должен быть одинаковый подход ко всем странам. Разные подходы вредят самой Европе».

Он добавил, что признать и поддержать территориальную целостность Азербайджана – обязательство ЕС.