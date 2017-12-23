В России заявили о готовности сотрудничать с США по Афганистану

2017-12-23 12:44 | www.trend.az | 7

Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по Афганистану, поддерживает постоянный контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Как отметил президент (Владимир) Путин в ходе последней "прямой линии", сотрудничество по Афганистану – это то направление, где мы могли бы объединить усилия с США и вместе прикладывать эффективные усилия по стабилизации в Афганистане. Хочу подчеркнуть, что не мы приостановили это сотрудничество, такой выбор был сделан нашими американскими коллегами несмотря на то, что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность", — заявил Кабулов.

Он напомнил, что в 2017 году российская сторона приглашала американских коллег принять участие в "московском формате" по Афганистану, двери которого оставляет открытыми для США.