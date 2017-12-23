Новруз Мамедов: Принятая на саммите "Восточного партнерства" декларация - большая победа Азербайджана (версия 2)

2017-12-23 12:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Принятая на саммите "Восточного партнерства" декларация является большой победой Азербайджана, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

Новруз Мамедов отметил, что сегодня в мире не хватает одного – справедливости, международное право отложено в сторону.

«В этом случае все более приближается угроза большой войны. Главы, общественность этих стран должны быть более внимательны, неотходитьот принципа справедливости», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента прокомментировал решение ЕС, связанное с территориальной целостностью и суверенитетом стран "Восточного партнерства".

«ЕС должен был дождаться, чтобы в Европе произошли события, связанные с сепаратизмом, и потом принять такое решение?! Это надо было сделать давно. А принцип «в какой-то европейской стране поднял голову сепаратизм, и давайте примем решение об этом» - неправильный. Нагорно-карабахский конфликт был одним из первых конфликтов, возникших после распада СССР, и если в связи с этим конфликтом была бы конкретная и своевременная позиция и эта проблема была бы решена, то других конфликтов не было бы. Весь мир увидел бы, что если будет предпринят шаг вне международного права, то это бесперспективно. Однако видя, что существует конфликт, который длится годами и не находит решения, число конфликтов растет», - сказал Новруз Мамедов.

Подчеркнув, что в целом 2017 год был одним из самых успешных годов для Азербайджана, помощник Президента Азербайджана сказал, что большое значение имеет поддержка территориальной целостности и суверенитета в декларации, принятой в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре этого года.

«Действительно это большая победа азербайджанской стороны в процессах по решению конфликта. Если до этого в позиции европейских стран были двойные стандарты, то отныне их не будет. Это усилит внимание сопредседателей Минской группы ОБСЕ к решению вопроса», - сказал Новруз Мамедов.

По его словам, в этом году одним из важных событий во внешней политике страны стал визит Президента Азербайджана в Брюссель.

«Там стартовала подготовка нового документа о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном и достигнуто соглашение по определенным пунктам. Это очень большое событие», - сказал помощник Президента.

Коснувшись отношений с СЕ, Новруз Мамедов подчеркнул, что Азербайджан нацелен на взаимное и полезное сотрудничество.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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