АП: Одним из важных событий во внешней политике страны в этом году стал визит президента Азербайджана в Брюссель

2017-12-23 13:02 | www.apa.az | 7

«В настоящее время борьба за определенные интересы в мире ставит государства в трудное положение».

Как передает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, завотделом АП Новруз Мамедов. По его словам, это препятствует небольшим государствам достигать своих целей. «Тем не менее, 2017 год был для Азербайджана успешным. Этот год был провозглашен президентом «Годом исламской солидарности». Исламская солидарность и диалог цивилизаций связаны друг с другом. Азербайджан предпринял ряд шагов в этом направлении, были проведены конференции, форумы, семинары. На этих мероприятиях участвовали делегации высокого уровня со всего мира. Это связано с тем, что другие вопросы внутри Азербайджана решены, что позволяет стране вносить свой вклад в это дело. Это пример вклада стабильность международных отношений и безопасность».

Н.Мамедов назвал одним из важных событий 2017 года открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Это - важная составляющая Великого шелкового пути, объединяющего Восток и Запад. Эта дорога открывает Азербайджану путь к международному сотрудничеству, является гарантом стабильности и безопасности».

Одним из важных событий во внешней политике страны в этом году Н.Мамедов назвал визит президента Азербайджана в Брюссель: «В Брюсселе был дан старт подготовке нового документа о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. По определенным пунктам было достигнута договоренность».