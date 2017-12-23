Заместитель премьер-министра: «Городок на территории недавно освобожденного Агдере – это продолжение большого возвращения» - ИНТЕРВЬЮ

2017-12-23 13:03 | www.apa.az | 6

- Расскажите о работе, проводимой в сфере решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане.

- После возвращения к власти общенациональный лидер Гейдар Алиев в первую очередь начал заниматься проблемой беженцев и вынужденных переселенцев. К сожалению, в годы предыдущих правлений было много проблем, беженцы и вынужденные переселенцы были размещены хаотично, кто куда. Не было человека, который управлял этим процессом, координировал его. Потому что система была нарушена, не было управления. Людям жилось трудно. И без того, после развала СССР наша экономика зачахла, у правительства не было средств для беженцев. Гейдар Алиев в первую очередь обеспечил приход в Азербайджан международных гуманитарных организаций. И если бы этого не произошло, мог возникнуть гуманитарный кризис, катастрофа, которую невозможно было бы предотвратить. В то время мы стали очевидцами дальновидности лидера страны. В Азербайджан были приглашены около 80 международных гуманитарных организаций. В течение одного года они реализовали программы на 70-80 млн. долларов, в результате чего было начато оказание помощи миллиону беженцев и вынужденных переселенцев. В первую очередь Азербайджану помогли ООН, гуманитарные организации США, Европы, Турции и Ирана. Мы не должны забывать об этом. Тогда у нас не было своих средств. Представьте, эти организации в течение года потратили на беженцев и вынужденных переселенцев 80 млн. долларов, а азербайджанское правительство с трудом могло выделить 500 тысяч долларов. Самым большим вкладом общенационального лидера стало предотвращение гуманитарного кризиса и катастрофы. Таким образом, Гейдар Алиев предотвратил развал государства. Не шутка ведь - миллион людей остался без еды и средств. Г.Алиев начал разработку механизма по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Сегодня Ильхам Алиев усовершенствовал этот механизм, и показал всему миру, что у Азербайджана есть модель в этой сфере. Сегодня механизм и система управления беженцами и вынужденными переселенцами в мировом масштабе является азербайджанским брендом. Президент Азербайджана отметил это в последнем отчете правительства. Это правда. Только посмотрите, когда хлынул поток одного миллиона беженцев, население Азербайджана составило 7 млн. человек, то есть 1 из 7 был беженцем и вынужденным переселенцем. Сейчас, благодаря естественному росту, число беженцев и вынужденных переселенцев составляет 1 млн. 200 тысяч человек, а население страны – 10 млн. Проблема с беженцами возникла 25 лет назад. Я работаю в этой сфере 20 лет, выполняю поручения президента. В течение 25 лет ни разу не возникало массовых проблем с беженцами, не было массового недовольства. Я не говорю, что проблем вообще не было, но самая главная была решена благодаря механизму, созданному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также благодаря президенту Ильхаму Алиеву, который превратил этот механизм в азербайджанский бренд. Проблемы решаются в результате обсуждений и выполнения необходимых работ.

- Сколько средств было потрачено за прошедший период на решение проблемы беженцев и вынужденных переселенцев?

- За прошедший период на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев было потрачено 6,6 млрд. манатов. 3,1 млрд. манатов из них было выделено Государственному комитету по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, а 2,1 млрд. манатов из Государственного нефтяного фонда было выделено на строительство поселков для вынужденных переселенцев. 1,4 млрд. манатов было выделено международными гуманитарными фондами. До сегодняшнего дня было построено 97 современных поселков. Недавно также был открыт большой городок в Тертере. В эти 97 поселков были переселены 53 тысячи семей, 265 тысяч человек. 10 тысяч переселенных в первый период в эти поселки человек были беженцами, остальные – вынужденными переселенцами. В этих городках были построены 53 тысячи квартир, 157 школ, 60 культурных объектов, 59 медицинских учреждения, 61 детский сад, 2 Олимпийских комплекса. 95% этих работ и выделенных средств приходятся на долю последних 14 лет. Эти работы были проведены в течение 14-летней деятельности президента Ильхама Алиева. Таким образом, был создан азербайджанский бренд управления беженцев и вынужденных переселенцев. Вы видите, что творится в Европе. Европа с населением 500 миллионов стала заложником в руках 1 миллиона мигрантов. Они не различают стариков, женщин, детей. С утра до вечера гоняют их туда-сюда. А как в одиночку справился с этой проблемой Азербайджан, который меньше по территории и населению? Эта проблема была решена за счет разработанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым механизма, который был усовершенствован и превращен в азербайджанский бренд президентом Ильхамом Алиевым. Поэтому неслучайно, что Верховный комиссариат ООН по делам беженцев избрал Азербайджан членом Исполкома структуры. На первых заседаниях Исполкома Верховного комиссариата ООН по делам беженцев мы участвовали с правом голоса. Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш проработал верховным комиссарам Верховного комиссариата ООН 10 лет. В своем выступлении на ежегодной сессии Верховного комиссариата ООН с участием 150-160 стран он говорил, что проделанная Азербайджанским государством, его президентом работа для своих беженцев и вынужденных переселенцев является примером для всего мира. То есть, это не наши слова.

Приезжающие сегодня в Азербайджан восхищаются им. И это тоже говорим не мы. Вся эта проделанная работа давалась не легко. Эти работы были реализованы за счет большого труда, знаний и способностей, широкомасштабного академического прогнозирования. Конечно же, к этой работе подключилась и I вице-президент Мехрибан Алиева. Как первая леди Мехрибан Алиева поднялась на самый высокий уровень среди первых леди мира. Мехрибан Алиева прославила на весь мир азербайджанских женщин. Правда, и раньше Азербайджан прославляли во всем мире, но не в таком масштабе. Во-первых, Мехрибан Алиева родилась и выросла в большой интеллигентной семье, откуда и ее личная интеллигентность. А в семье Гейдара Алиева она научилась политическому искусству. Сегодня Мехрибан Алиева занимается проблемами не только беженцев и вынужденных переселенцев, но и проблемами в сферах культуры, образования, медицины, спорта, искусства. Назначение Мехрибан Алиевой I вице-президентом было очень высоко оценено и воспринято азербайджанским народом и всем миром. Было подчеркнуто, что это назначение было очень уместным и правильным. Первое совещание Мехрибан Алиева посвятила переселению проживающих в аварийных зданиях вынужденных переселенцев. На этом совещании было дано поручение, что в течение одного года 4 тысячи семей вынужденных переселенцев должны быть переселены из аварийных зданий. С момента запуска этого процесса прошло 5-6 месяцев. Мы уже переселили из аварийных зданий 900 семей. Иншаллах, до августа следующего года поручение Мехрибан Алиевой будет однозначно выполнено, переселение 4 тысяч семей будет завершено. Конечно же, эти работы ведутся под руководством президента.

Президент Ильхам Алиев лично принял участие в открытии 33 из 97 поселков. Недавно в Тертере был сдан в эксплуатацию большой городок на 1170 семей. Здесь тоже есть один момент.

- О каком моменте идет речь?

- За последние 200 лет азербайджанские земли поэтапно были оккупированы армянами. 20 процентов наших земель, включая Зангезур, Гейчу и в 1988-1993 Карабах, были оккупированы. За 200 лет не был освобожден даже 1 квадратный метр оккупированных армянами земель. Хочу впервые рассказать вам об одном интересном моменте. Часть находящихся под оккупацией на протяжении 200 лет земель впервые была возвращена в декабре 1993 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в результате операции Горадиз. Многие села Физулинского района, тысячи гектаров земли, в том числе село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района были освобождены от оккупации. Впервые начался процесс возвращения находящихся под оккупацией территорий Азербайджана. Этот процесс начался под руководством Гейдара Алиева, во время апрельских боев в 2016 году Ильхам Алиев продолжил его, высоты Леле тепе, Талыш были освобождены. За счет освобождения высоты Талыш были возвращены 10 тысяч гектаров земли. Освобождением высоты Леле тепе были созданы условия для восстановления села Джоджуг Марджанлы. С целью восстановления села срочно были подписаны распоряжения, начались работы по строительству 50 домов и школы, в том числе мечети по типу Шушинской. По поручению президента за два месяца село было восстановлено. С другой стороны, до этого по поручению главы государства был организован визит в село всех послов иностранных государств в Азербайджане и аккредитованных в нашей стране представителей СМИ. За один день всему миру было показано, во что превратили армяне село Джоджуг Марджанлы, который находился под их оккупацией на протяжении 4 месяцев.

Хочу коснуться вопроса построения в Тертере городка на 1170 семей. На самом деле, новый городок был построен на освобожденных от оккупации землях Агдере. В свое время армяне изменили названия нескольких сел Агдере, исторические названия этих сел были восстановлены. По поручению президента на этой территории Агдере был построен городок. Это второй объект, который мы восстанавливаем, это можно назвать вторым возращением, я впервые объявляю об этом. Мы говорили, что начало Большого возвращения это Джоджуг Марджанлы. Это возвращение продолжается. На освобожденных от оккупантов землях Агдере был построен новый городок. Армяне каждый день смотрят на него и не находят себе места.

Армяне всегда говорят, что живут в Нагорном Карабахе на протяжении 5-6 веков, кричат об этом на весь мир. Армяне лгут. В прошлом году по поручению президента было найдено место известного памятника. В селе Шихарх, который армяне переименовали на Маргушеван, было обнаружено место памятника. По Туркменчайскому договору в 1828 году армяне из иранского села Марага были переселены в это село. В 1978 году эти армяне отметили 150-летие со дня их переселения из села Марага и установили в селе Шихарх памятник «Марага-150», чему есть фотосвидетельство. В 1988 году армяне разрушили этот памятник. Однако часть памятника осталась там. В прошлом году она случайным образом была обнаружена, и президент был проинформирован об этом. Президент дал поручение провести в этом направлении серьезную работу по благоустройству и показать это место всем приезжающим в страну представителям иностранных организаций. По поручению президента я отправил в Санкт-Петербург одну группу, архив бывшего СССР находится там. В архиве был найден состоящий из более 200 страниц Туркменчайский договор на фарси. Мы перевели этот договор на азербайджанский, русский и английский языки. В то же время мы нашли указы царя о переселении армян из Мараги в Шихарх. Царь по этому поводу издал 5-6 указов. Мы нашли указания царя Грибоедову, доклады Грибоедова царю. По указанию царя туда был направлен русский художник по фамилии Машко, который нарисовал картины, подтверждающие процесс переселения армян из Мараги в Шихарх. Мы сделали копии этих портретов. Президент дал указание установить все это в Шихархе. Мы благоустроили территорию этого памятника, установили там стенды. И туда был обеспечен визит иностранных послов, а также прошедших аккредитацию в Азербайджане зарубежных СМИ и местных медиа. Все дипломаты вновь воочию увидели армянскую ложь. Мы сказали им, пожалуйста, смотрите, армяне утверждают, что на этих землях они проживают на протяжении 5-6 веков, однако этот памятник, символизирующий переселение армян в Карабах, был возведен ими же самими. Мы даже нашли в архиве Санкт-Петербурга записи одного очень знаменитого армянского историка. Этот самый армянский историк в 1930 году писал, что Нагорный Карабах изначально принадлежал Азербайджану, армяне не имеют никакого отношения к территории Нагорного Карабаха. Мы сделали копию и этой записи. И это тоже было продемонстрировано послам. Армяне в панике. 25 лет они врут, этот памятник еще раз доказал, что они генетически больные люди. Врать, зариться на чужие земли – суть генетической болезни армян. Идут начатые общенациональным лидером и продолженные президентом Ильхамом Алиевым процессы по освобождению оккупированных территорий. Нет никаких сомнений, что до возвращения Шуши и Ханкенди осталось не много. Армения разрушается, в этой стране не осталось людей, а оставшихся удерживают в стране насильственно. Из Сирии в Нагорный Карабах переселяют армян, они там надолго не задержатся, сбегут. Это то, что дает своему народу режим Саркисяна. Мы абсолютно уверены, что эти земли поэтапно будут освобождены, и там будут вновь возведены города и районы в 10-20 раз красивее тех, что были. На двух освобожденных участках по указу президента было построено 100 домов, и в скором времени начнется их заселение. В Джоджуг Марджанлы уже построены 150 домов. Очень интересно, что наряду с местным населением к президенту обратились и жители других районов, которые пожелали переехать в Джоджуг Марджанлы. Это является проявлением отношения азербайджанского народа к своим землям, месту рождения и Родине. Международные организации задавали нам вопрос о том, вернутся ли вынужденные переселенцы обратно?! Пусть пожалуют и увидят. Не трудно заметить, насколько отношение азербайджанского народа к своим землям отличается от отношения армян. Иншаллах, оккупированные земли будут освобождены, и эти люди заслуженно вернутся к родным очагам. Я рассказал лишь малую часть – 1% от того, чего добились за 25 лет общенациональный лидер и президент Ильхам Алиев. Об их заслугах можно говорить сутками.

- Впереди Новый год. Хотели бы узнать Ваши пожелания…

- В результате ежедневной деятельности президента страны Ильхама Алиева и I вице-президента Мехрибан Алиевой 2017 год завершается успешно. И это несмотря на то, что финансовый кризис в мире достиг критического уровня. У нас эта проблема осталась позади. Как и предыдущие годы, этот год отличался экономическим развитием, развитием сельскохозяйственной сферы, решением политических вопросов, а также урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Пользуясь случаем, от своего имени и имени более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев хочу искренне поздравить президента страны Ильхама Алиева и I вице-президента Мехрибан Алиеву с наступающими праздниками – Новым годом, а также Днем солидарности азербайджанцев мира, поблагодарить их за всю эту проделанную работу во имя благополучия азербайджанского народа, за то, что за короткое время прославили, полностью обеспечили мировую интеграцию Азербайджана, желаю им крепкого здоровья, больших успехов в будущей деятельности. В то же время поздравляю вынужденных переселенцев и беженцев с наступающими праздниками, желаю им здоровья. Они должны быть уверены, что возвысившие за короткое время страну до такого уровня президент и I вице-президент освободят другие оккупированные земли, на которых будут построены поселки красивее нынешних, и вы, уважаемые беженцы и вынужденные переселенцы, достойно вернетесь к своим родным очагам.