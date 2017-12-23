Зимний выпуск журнала "Mədəniyyət.AZ" (ФОТО)

2017-12-23 13:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет зимний выпуск журнала "Mədəniyyət.AZ", в который вошли интересные статьи и публикации о различных событиях в области кино, театра, музыки, изобразительного искусства, науки, туризма и других областей культурной жизни Азербайджана, сообщила Trend Life главный редактор издания, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева.

В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, на страницах издания опубликованы поздравления видных общественных деятелей и представителей интеллигенции.

Сегодня развитие Азербайджана и его национальные ценности высоко оцениваются международным сообществом – знаменательным событиям за прошедший год посвящен ряд публикаций.

Одно из центральных мест уделено творчеству и жизни выдающегося поэта и филолога, народного поэта Азербайджана Халила Рзы Улутюрка, который оставил после себя большое литературное наследие, много писал на тему свободы, любви к родной земле, к родине.

Известным личностям из мира классической музыки посвящены материалы о народных артистах Азербайджана, для которых этот год стал юбилейным - кавалер ордена «Истиглал», художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского симфонического оркестра имени У. Гаджибейли Рауф Абдуллаев и педагог, тарист, создатель легендарного ансамбля "Гёй-гёль" и Гянджинской государственной филармонии Фикрет Вердиев.

В рубрике “Bu kino ki var...” раскрываются самые знаменательные события из мира отечественного кинематографа. Этот год был очень плодотворным на международные награды.