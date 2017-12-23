Хошбахт Юсифзаде: «Азербайджан имеет большие резервы для заполнения газопроводов»

2017-12-23 13:22 | www.apa.az | 6

«На проект Южного газового коридора необходимо 44-45 млрд. долларов. Из них 25 млрд. долларов уже израсходованы».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде на организованной ПЕА конференции «На пересечении Востока и Запада: новые энергетические и коммуникационные возможности».

По его словам, проект TANAP заработает в 2018, TAP – в 2019 году. «Азербайджан посредством этих трубопроводов будет поставлять газ в Европу. Азербайджан имеет большие резервы для заполнения газопроводов – подтвержденные запасы газа страны равны 2,6 трлн. кубометров, вместе с неподтвержденными объемами эта цифра равна 6 трлн. кубометров. Есть вероятность подключения к этим трубопроводам России и Ирана».

Он также затронул месторождение Шахдениз: «Запасы Шахдениз равны 200 млрд. кубометров газа и 240 млн. тонн конденсата. Только запасов Шахдениз достаточно для заполнения трубопроводов. Азербайджан самостоятельно открыл газовые месторождения на Апшероне. На месторождении Умид есть 200 млн. кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата, на Апшероне – 350 млрд. кубометров газа».