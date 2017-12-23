В Баку проходит международный симпозиум «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы»

2017-12-23 13:23 | www.apa.az | 7

Сегодня в Баку при организации Дома Азербайджан-Турция ATEV, медиа-группы «Ени чаг» и Общественного объединения предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана проходит международный симпозиум на тему «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы». Как передает АПА, в симпозиуме приняли участие представители Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, России.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал назвал историческим событием принятие Генассамблей ООН резолюции о неприемлемости решения США признать Гудс столицей Израиля. «Несмотря на давление США, это голосование состоялось. Это доказало, что несправедливость обречена на уничтожение».

Депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что миром правят большие державы: «Они проводят свою политику. Слабым странам же остается только кричать: «право, справедливость». Политическую карту мира чертят христианские страны, Запад. Мы с братской Турцией с болью в сердце следим сегодня за происходящим между США и ЕС. Несмотря на несправедливость западных стран к другим, по своему внутреннему устройству они более демократичны. Поэтому делать Запад мишенью, портить отношения ошибочно».