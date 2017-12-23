В Баку проходит организованная ПЕА конференция «На стыке Востока и Запада: новые энергетические и коммуникационные возможности»

2017-12-23 13:44 | www.apa.az | 6

В Баку проходит организованная Партией Ени Азербайджан (ПЕА) конференция «На стыке Востока и Запада: новые энергетические и коммуникационные возможности».

Как сообщает АПА, на конференции присутствовали руководство партии, члены правительства, руководители местных организаций партии и депутаты.

Выступивший на мероприятии заместителя председателя – исполнительный секретарь ПЕА, заместитель премьер-министра Али Ахмедов рассказал о реализованных в последние годы по инициативе Азербайджана глобальных энергетических, транспортных проектах, а также полученных страной дивидендов. Он отметил, что эти проекты служат улучшению благосостояния народа.

Подчеркнув, что эта конференция проходит в знаменательный день, А. Ахмедов отметил, что 24 декабря день рождения президента Ильхама Алиева: «От имени азербайджанского народа, от имени Партии Ени Азербайджан я поздравляю президента Ильхама Алиева. Желаю нашему президенту здоровья. В 2018 году в Азербайджане пройдут очередные выборы президента. Через 10 месяцев. Высокий авторитет, рейтинг президента Ильхама Алиева, однозначная поддержка народом реализуемой им политики, происходящие в жизни Азербайджана серьезные позитивные изменения, рост роли Азербайджана в мировом масштабе – все это в целом обеспечивает высокий шанс на выборах нашему президенту. Я верю, что после президентских выборов 2018 года мы проведем декабрьскую конференцию следующего года вместе с новой исторической победой нашего президента», - подчеркнул А. Ахмедов.