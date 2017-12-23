Российский политолог: «Сближение России, Ирана и Турции может помочь решению карабахского конфликта»

2017-12-23 13:47 | www.apa.az | 6

«Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен без политических лидеров региона – России, Ирана и Турции. Сближение России, Ирана и Турции может помочь решению карабахского конфликта».

Как передает АПА, об этом заявил российский политолог Максим Шевченко на международном симпозиуме на тему «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы».

Он отметил, что мир готов к серьезным изменениям и устал от нерешенности конфликта: «Нагорно-карабахский конфликт возник для того, чтобы в будущем появились и другие очаги конфликта. Когда говорят о том, что Россия в 90-е годы прошлого века занимала ошибочную позицию по Карабаху, меня это обижает. В то время Россией управляли из Вашингтона. Режим Ельцин-Гайдар управлялся США». Политолог также напомнил о том, что состоятельные армянские бизнесмены имеют прямой доступ к президенту США.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули,Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.