Хошбахт Юсифзаде: На ЮГК до сих пор израсходовано $25 млрд

2017-12-23 13:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На проект “Южный газовый коридор” (ЮГК) до сих пор израсходовано 25 миллиардов долларов.

Об этом в субботу сказал первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции “На пересечении Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности”, организованной правящей партией “Ени Азербайджан”.

По словам Юсифзаде, всего на реализацию проекта необходимо около 44-45 миллиардов долларов.

“Мы уже проделали большую работу в этом направлении. Трансанатолийский трубопровод [TANAP, составная часть ЮГК] будет готов в 2018 году, а Трансадриатический трубопровод [TAP, также входит в ЮГК] - в 2019 году. Посредством этих трубопроводов Азербайджан обеспечит Европу газом. Иногда возникают вопросы, хватит ли у нас газа, чтобы обеспечить Европу? Подтвержденные газовые запасы страны составляют 2,6 триллиона кубометров, по неподтвержденным данным запасы газа достигают шести триллионов кубометров”, - сказал Юсифзаде.

Также, по его словам, к “Южному газовому коридору” могут подключиться Иран и Россия.