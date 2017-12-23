Новогоднее поздравление Ройи Айхан для ASAN xidmət и ASAN Radio

2017-12-23 13:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Губинском комплексе ASAN həyat Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям, 29 декабря в 16.00, пройдет новогодний концерт заслуженной артистки Азербайджана Ройи Айхан, организованный ASAN xidmət, Министерством культуры и туризма Азербайджана и Исполнительной властью Губинского района, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllülər.

Концертная программа “ASANla röyalarınız gerçəkləşir” (Мечты сбываются с ASAN) посвящена Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, пятилетию ASAN xidmət и двухлетней деятельности ASAN Radio. Вход свободный.

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