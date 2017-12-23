В Баку состоялась презентация проекта "Краски музыки" (ФОТО)

2017-12-23 13:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - При поддержке главы Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой накануне состоялась презентация уникального проекта «Краски музыки» - совместной идеи пианистки Саиды Тагизаде и заслуженного артиста Рашада Мехтиева.

В рамках проекта были представлены картины художника Рашада Мехтиева, посвященные некоторым композициям известного композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде.

Выступая не презентации, директор Бакинского медиа-центра Орман Алиев назвал этот проект сочетанием живописи и музыки.

Композитор Фирангиз Ализаде, художник Рашад Мехтиев и пианистка Саида Тагизаде поблагодарили гостей за интерес к проекту.