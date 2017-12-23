В Индии автобус упал в реку: 30 погибших

2017-12-23 14:04 | www.oxu.az | 6

Не менее 30 человек погибли и еще 15 серьезно пострадали в результате падения автобуса в реку на севере Индии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на India Today.

Автобус следовал из города Савай-Мадхопур в Раджастхане в населенный пункт Лалсот. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за очень высокой скорости. Автобус упал с моста в реку.

«По меньшей мере 30 человек погибли и еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. На месте аварии проводится спасательная операция.

Свои соболезнования семьям погибших принес премьер-министр страны Нарендра Моди.

С.Б.

