Джавид Гурбанов рассказал о новой эре в развитии железных дорог Азербайджана

2017-12-23 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный транспорт, являющийся одной из основных частей транспортной системы Азербайджана, сегодня находится на этапе стремительного развития.

Об этом в своей статье, опубликованной в газете “Республика”, пишет председатель ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов.

Грандиозные работы по развитию железнодорожной системы, отмечает Гурбанов, стали возможными благодаря экономической политике и постоянной заботе великого политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

“Экономические реформы, успешная внутренняя и внешняя политика, демократизация, осуществленные Гейдаром Алиевым на протяжении всего периода руководства страной, позволили ускорить социально-экономическое развитие Азербайджана. Широкомасштабные реформы, основа которых заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемые Президентом Ильхамом Алиевым, как и во всех сферах, успешно реализуется в сфере железнодорожного транспорта”, - подчеркнул Гурбанов.

По его словам, в последние годы в работе “Азербайджанских железных дорог” началась новая эра. Председатель ЗАО также отметил реализованные и реализуемые в стране крупные транспортные проекты. Так, Гурбанов отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), открытие которой состоялось 30 октября этого года, позволит соединить страны и континенты.