Резолюция ЕС о признании территориальной целостности Азербайджана - результат внешней политики Президента Ильхама Алиева - вице-спикер

2017-12-23 14:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров прокомментировал принятую недавно резолюцию Европейского союза (ЕС) о признании территориальной целостности Азербайджана.

Аскеров сказал, что принятие такой резолюции стало результатом внешней политики Президента Ильхама Алиева.

«Европейский союз понял, что не признавая территориальную целостность стран, нет гарантии стабильности в других странах. Ко всем странам должен быть одинаковый подход. В противном случае признание территориальной целостности одной страны, но непризнание другой является проявлением двойных стандартов. Это также отражается на самой Европе», - сказал первый вице-спикер.

По его словам, резолюция воспринимается не просто как признание территориальной целостности Азербайджана со стороны Европейского союза, но и как обязательство со стороны ЕС.

«Во всех переговорах они уже воспринимают признание территориальной целостности Азербайджана как свое обязательство», - сказал Аскеров.

Первый вице-спикер отметил, что основным фактором внутренней политики Президента Ильхама Алиева является сам человек.

«То есть философия нашей внутренней политики заключается в повышении уровня жизни граждан Азербайджана и проведении внешней политики, отвечающей национальным интересам Азербайджана», - отметил вице-спикер.

Отметим, что 13 декабря Европейский парламент принял «Резолюцию о внешней политике и безопасности Европейского союза». Документ впервые подтвердил приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке территориальной целостности всех стран "Восточного партнерства" в рамках их международно признанных границ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.