Новое назначение в секретариате первого вице-президента

2017-12-23 14:57 | www.oxu.az | 5

В секретариате первого вице-президента Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, Эльдар Рзаев назначен на должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики - заведующего сектором протокола Первого вице-президента.

До этого распоряжения Э.Рзаев занимал должность заместителя начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики.

С.Б.

