Demirbank: Компенсации по вкладам будут выплачены в кратчайшие сроки

2017-12-23 15:07 | www.trend.az | 14

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) в кратчайшие сроки выплатит компенсации вкладчикам Demirbank, говорится в сообщении банка, опубликованном на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Как отмечается, остальные обязательства банка будут выплачены в порядке, установленном законодательством, после назначения ликвидатора.

Лицензия Demirbank будет отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.