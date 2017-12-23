Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 18-22 декабря

2017-12-23 15:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (18-22 декабря) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемой на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 66,26 доллара за баррель, что на 0,21 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light на прошлой неделе составила 66,54 доллара за баррель, минимальная – 65,76 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На этой неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 62,46 доллара за баррель, что на 0,45 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 18-22 декабря составила 62,91 доллара за баррель, минимальная – 61,78 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.