Fitch подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком"

2017-12-23 15:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») АО "Казахтелеком" на уровне «BB+». Прогноз по РДЭ – «Стабильный».

Fitch подняло триггер для понижения рейтинга по скорректированному чистому левериджу по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) с 2х до 2,5х после того, как компания осуществила выплату по долговому инструменту с привязкой к доллару США в четвертом квартале 2017 года, что устранило валютное несоответствие между выручкой и долгом. Весь существующий на сегодня долг номинирован в казахстанских тенге.

"Казахтелеком" является сильным традиционным оператором фиксированной связи с доминирующими долями рынка в сегментах традиционной телефонии и услуг фиксированной широкополосной связи. Компания ведет деятельность в благоприятной регуляторной среде. "Казахтелеком" создал совместное предприятие в мобильном сегменте с Теле2, которое на конец первого полугодия 2017 года имело долю рынка по количеству абонентов около 26 процентов и планирует улучшить свою прибыльность за счет более крупного масштаба и синергии после интеграции.