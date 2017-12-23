Индия хочет сотрудничать с Азербайджаном в космической сфере

2017-12-23 15:42 | www.apa.az | 7

«За последние 25 лет Азербайджан развивается по восходящей линии, что приводит к еще большему сближению отношений Азербайджан-Индия».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Отметив, что между двумя странами налажены торговые связи, С. Рана сказал, что имеется большой потенциал для развития двусторонних связей: «Это не тот уровень, которого мы хотим достичь. Индия думает о том, чтобы развить международный коридор Север-Юг, который будет связывать наши страны. Индия имеет большой опыт в сферах сельского хозяйства, хлопководства, табаководства. Мы можем поделиться этим опытом с Азербайджаном. Кроме того, Азербайджан имеет большой потенциал в информационных технологиях. Мы можем наладить сотрудничество и в этой сфере. Это может помочь обеим странам. В Азербайджане также развивается сфера возобновляемых источников энергии. Мы может сотрудничать и в этом направлении. Другая сфера, в которой мы планируем сотрудничать с Азербайджаном, - космическая».

Посол сказал, что Азербайджан очень динамичная страна, а также, что Индия готова к сотрудничеству в любой сфере.

Дипломат добавил, что связи между странами должны расшириться, чего можно достичь посредством международного коридора Север-ЮГ, а также авиарейсов: «Мы хотим создавать совместные предприятия по развитым сферам промышленности, продолжить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах, а также увеличить число взаимных визитов. В следующем году мы планируем провести консультации между главами МИД двух стран, очередную встречу межправительственной комиссии, а также совершить визиты на более высоком уровне».