Предприниматели Узбекистана и Китая подписали многомиллионные соглашения

2017-12-23 15:42 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Соглашения на общую сумму более 30 миллионов долларов были подписаны в ходе узбекско-китайского бизнес-форума, состоявшегося в Пекине с участием более 150 китайских предприятий.

Форум организован в ходе поездки делегации узбекских деловых кругов в Пекин и Шанхай 19-20 декабря.

Организаторами форума стали Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с Китайским советом по содействию международной торговли (КССМТ) при содействии посольства Узбекистана в Китае.