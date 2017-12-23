Политолог: Россия может помочь решению карабахского конфликта

2017-12-23 16:03 | www.oxu.az | 6

Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен без политических лидеров региона – России, Ирана и Турции. Сближение России, Ирана и Турции может помочь решению карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил российский политолог Максим Шевченко на международном симпозиуме на тему «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы».

Он отметил, что мир готов к серьезным изменениям и устал от нерешенности конфликта:

«Нагорно-карабахский конфликт возник для того, чтобы в будущем появились и другие очаги конфликта. Когда говорят о том, что Россия в 90-е годы прошлого века занимала ошибочную позицию по Карабаху, меня это обижает. В то время Россией управляли из Вашингтона. Режим Ельцин-Гайдар управлялся США». Политолог также напомнил о том, что состоятельные армянские бизнесмены имеют прямой доступ к президенту США.

C.Б.

