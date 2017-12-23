Российская компания приобрела бетонный завод в Казахстане

2017-12-23 16:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный фонд Казахстана осуществил сделку купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона в Актюбинской области.

«Фондом в декабре 2017 года заключен договор купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона. При поддержке акимата (правительства) Актюбинской области фондом привлечен российский инвестор ТОО «ТД Фотон», сумма договора составила 1,5 миллиарда тенге», - сообщают казахстанские СМИ.

Инвестором будет проведена реконструкция завода железобетонных изделий и последующая организация производства ячеистого бетона. Производственный комплекс завершен на 98 процентов и на сегодняшний день находится на консервации.

Выпускаемая на германском оборудовании продукция будет представлена газоблоками, U-образными блоками для перемычек и армопоясами с захватным карманом, системами паз-гребней, железобетонными изделиями, товарным бетоном. Планируемые рынки сбыта - Казахстан и Россия.