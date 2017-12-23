Назначен новый председатель правления Фонда "Самрук-Казына"

2017-12-23 16:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», передает пресс-служба правительства Казахстана.

По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева премьер Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления Ахметжана Есимова.

Премьер-министр отметил заслуги Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность при выполнении наиболее сложных государственных задач.

За короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».

"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - отметил Сагинтаев.