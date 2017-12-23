Карабахский конфликт в 2017 году – МНЕНИЯ

2017-12-23 16:30 | www.oxu.az | 6

«Азербайджан сделал удачные политические шаги для урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Об этом Oxu.Az сказал член экспертного совета Евразийского института, политолог Адыгезал Мамедов, подводя итоги проведенных в 2017 году переговоров касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Как вам известно, до 2017 года существовало несколько пакетов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе Казанский документ, Мадридские принципы, 4 резолюции СБ ООН и т.д. В контексте этих принципов в 2017 году наблюдалась активизация, что было результатом правильной политики главы государства. С этой точки зрения текущий год можно считать успешным для государственной политики Азербайджана в карабахском вопросе.

Следует признать, что по результатам апрельских боев 2016 года под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан получил преимущество как во внешней политике, так и за столом переговоров. Фактически господин президент выразил волю азербайджанского народа. Азербайджанская сторона выразила готовность решить карабахскую проблему любым способом», - подчеркнул политолог.

Директор Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглы сказал, что в этом году США проявляли большую активность в урегулировании карабахского конфликта.

«В 2017 году США проявили особую активность в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Отметим, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд проявил достаточную активность для того, чтобы Россия уступила позиции США в этом вопросе. Покидая свою должность, Хогланд заявил о необходимости реформировать принципы, подготовленные прежним сопредседателем – Джеймсом Уорликом. Несмотря на арменизированность варианта Хогланда, армянская сторона его не приняла.

Напомним, что в 2009 году президенты стран-сопредседателей Николя Саркози, Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали обновленные Мадридские принципы, первая статья которых предусматривает возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану. Однако в 2014 году Джеймс Уорлик выдвинул на передний план вопрос определения статуса. Хогланд назвал этот вариант, но представил все так, как будто новый вариант был в пользу Азербайджана.

После Хогланда США назначили сопредседателем Эндрю Шеффера. Новый сопредседатель в свою очередь проявил большую активность в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта, выдвинув позицию США на передний план. Таким образом, началось соперничество России и США в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Активность США проявилась в конце года. На саммите ЕС в Брюсселе 24 ноября была подписана декларация о поддержке территориальной целостности, государственного суверенитета и неприкосновенности границ всех стран-членов «Восточного партнерства». Азербайджан тоже член программы «Восточного партнерства». Это означает, что территориальная целостность Азербайджана оценивается так же, как и территориальная целостность других государств.

Спустя всего две недели после саммита в столице Австрии Вене состоялось заседание Совета министров ОБСЕ. Главы делегаций стран-сопредседателей ОБСЕ приняли отдельный документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, согласно которому встреча президентов в Женеве означает возобновление переговоров. Это означает включение прямой позиции президента Азербайджана в документ, подписанный главами делегаций Минской группы ОБСЕ на встрече в Вене», - сказал М.Ахмедоглы.

Политолог, руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглы сказал, что в текущем году прогресса в решении конфликта зафиксировано не было.

«После апрельских боев в 2016 году имелись ожидания, что крупные государства наконец-то окажут давление на правительство Армении для достижения положительных результатов в процессе переговоров.

Но эти надежды не оправдались. Ни прошлогодние встречи, ни встречи в этом году результата не дали. На пороге 2018 год. Напряженность на линии фронта сохраняется.

Не думаю, что в будущем году будут какие-то особые изменения. Крупные государства не хотят оказывать давление на правительство Армении», - считает Э. Шахиноглы.

Нигяр Оруджева

