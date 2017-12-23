Председатель Demirbank прокомментировал закрытие банка

2017-12-23 16:31 | www.oxu.az | 8

Председатель Правления ОАО Demirbank, лицензия которого отозвана вчерашним решением Совета директоров палаты надзора за финансовыми рынками, Фарид Абушев прокомментировал закрытие банка.

Как передает Oxu.Az, в коротком комментарии Report он сказал следующее:

«В связи с вопросом может быть различный подход. Могут сказать, что это решение принято поспешно или с опозданием, то есть все относительно. Но в любом случае нынешняя ситуация стала причиной принятия такого решения. Никаких других комментариев я давать не хочу».

С.Б.

