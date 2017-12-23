В Дании зоопарки просят приносить им домашних питомцев для корма львам

2017-12-23 17:07 | www.trend.az | 6

Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2, передает РИА Новости.

Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных - например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

"Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны", - заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.