В Нидерландах состоялась посвященная Азербайджану презентация

2017-12-23 17:19 | www.apa.az | 5

В Нидерландах состоялось мероприятия, посвященное 31 декабря – Дню солидарности.

Как сообщает АПА, на мероприятии, организованном в Гааге посольством Азербайджана в Нидерландах, участвовали временный поверенных в делах, исполняющий обязанности посла Джалал Мирзоев, президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов, представители диаспоры и местные деятели искусства.

На мероприятии была представлена информация об Азербайжане. Было сообщено, что, будучи председателем Верховного совета Нахчывана 16 декабря 1991 года Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Было отмечено, что азербайджанцы гордятся этим днем и отмечают его с гордостью.