Азербайджан может стать мостом между Западом и мусульманским миром - Исмаил Серагельдин

2017-12-23 17:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать мостом между Западом и мусульманским миром, сказал Исмаил Серагельдин, экс-вице-президент Всемирного банка, директор и учредитель Александрийской библиотеки, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви.

"Страна все чаще играет роль принимающей стороны в международных мероприятиях, которые, в свою очередь, привлекают опыт многих стран и культур для решения актуальных проблем", - сказал Серагельдин.

Директор Александрийской библиотеки считает Азербайджан уникальной страной, где большинство населения - мусульмане.

"Азербайджан - первая страна, принявшая демократическую конституцию, которая предоставила женщинам право голоса еще в 1918 году. К сожалению, страна была присоединена к Советскому Союзу в 1920 году, но даже этим краткосрочным периодом [два года] можно гордиться. Однако обретя независимость в 1991 году, Азербайджан стал процветающей страной, где женщины имеют все права", - сказал Серагельдин.

Кроме того, по его словам, страна проводит активную борьбу против любых форм экстремизма и терроризма. С учетом того, что происходит в некоторых странах, где составная часть населения - мусульмане и где радикальные течения укрепляют свои позиции, правительство Азербайджана смогло обеспечить стабильность и процветание в стране, считает Серагельдин.

Он также подчеркнул, что Азербайджан - страна с мусульманским большинством - одновременно является светской, где ко всем гражданам относятся одинаково, независимо от религии или гендерной принадлежности.

"Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) также напоминает всем о высоких ценностях толерантности поэта и философа 12-го века Низами Гянджеви, который является одним из самых знаменитых представителей азербайджанской нации, чье имя отождествляется с международными понятиями взаимопонимания и уважения к другим культурам", - добавил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви.

Международный центр Низами Гянджеви, по его словам, заслужил свое место в качестве почитаемого участника Бакинского глобального форума, а также других проектов и мероприятий, где ключевые вопросы нашего времени обсуждают видные участники, многие из которых являются экс-президентами своих стран. "На этих мероприятиях обсуждаются такие темы, как иммиграция, европейская интеграция, изменение мирового порядка, и многие другие", - сказал Серагельдин.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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