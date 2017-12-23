В Баку состоялось открытие после капремонта музыкальной школы №34 (ФОТО)

2017-12-23 18:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие здания детской музыкальной школы №34 после капитального ремонта, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов, начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, руководители столичных музыкально-образовательных учреждений, представители общественности.

Вугар Зейналов проинформировал участников мероприятия о проделанной работе, подчеркнув, что музыкальная школа полностью готова вновь принимать учащихся.

В своем выступлении Абульфас Гараев отметил, что сдача в эксплуатацию здания музыкальной школы после капитального ремонта и реконструкции - значимое событие для общественности. Было подчеркнуто, что в регионах и столице Азербайджана ремонтируются и строятся новые очаги культуры.

Разим Мамедов отметил, что созданные в учебном заведении условия являются наглядным примером заботы государства об образовании и культуре.