«Барселона» разгромила «Реал»

2017-12-23 18:33 | www.oxu.az | 6

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Как передает Oxu.Az, матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился со счетом 0:3.

На 54-й минуте форвард Луис Суарес открыл счет. Десять минут спустя нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дани Карвахаля. Защитник в этом эпизоде получил красную карточку. Окончательный счет в компенсированное время установил защитник Алейкс Видаль.

A.M.