Выявлена связь между лишним весом и уровнем доходов

2017-12-23 18:34 | www.trend.az | 7

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США изучили данные, собранные учеными в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания, и установили, что женщины с высоким уровнем дохода и высшим образованием страдают от ожирения реже тех, кто принадлежит к группе с низкими доходами. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации, передает РИА Новости.



Выяснилось, что только 31% участников эксперимента из группы с высоким доходом страдали от ожирения, в остальных выборках показатель оказался на 10% выше. При этом среди тех, кто окончил ВУЗ, болезнь диагностировали лишь у 27,7%. Самое интересное заключалось в том, что подобная динамика ярче проявлялась у женщин.

Среди женщин с невысокой заработной платой проблемы с лишним весом испытывали 45,2%, в то время как участницы опроса из "верхней" группы сталкивались с болезнью в 29,7% случаев. Среди респонденток со средним уровнем дохода ожирение диагностировали у 42,9%. Отмечается, что подобный тренд не характерен для латиноамериканок и афроамериканок.