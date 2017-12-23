«Dəmirbank»: Застрахованные вклады в кратчайшие сроки будут возвращены со стороны Фонда страхования вкладов

2017-12-23 19:00 | www.apa.az | 7

Застрахованные вклады вкладчиков «Dəmirbank» в кратчайшие сроки будут возвращены со стороны Фонда страхования вкладов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении, распространенном «Dəmirbank» в соцсети.

Сообщается, что работа по выполнению других обязательств будет проведена после назначения в соответствии с законодательством ликвидатора, на основе принципа очередности. Об этом регулярно будет сообщаться посредством официальных страниц банка в соцсетях.