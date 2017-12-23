Посол Азербайджана поздравил патриарха Грузии

2017-12-23 19:07 | www.apa.az | 5

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов поздравил патриарха Грузии Илью II в связи с 40-летием интронизации.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в поздравлении Д. Гасанов отметил, что патриарх преодолел тяжелый путь вместе с грузинским народом:

«Илья II призывает всех к взаимопониманию, любви к богу. Благодаря этой мирной миссии он смог объединить людей всех религий и народов».

Дипломат пожелал патриарху Грузии крепкого здоровья.

Илью II также поздравили аккредитованные в Грузии представители дипломатических корпусов.

Отметим, 25 декабря проходит 40 лет со дня интронизации Ильи II патриархом.