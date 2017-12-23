Трагедия в SOCAR-е: Есть погибший

2017-12-23 20:34 | www.oxu.az | 4

В Сумгаите на этилено-полиэтиленовом заводе произошел трагический инцидент.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе SOCAR.

По данной информации, сегодня, примерно в 12:30, при ремонте склада в здании на территории завода работники Мамедов Аловсат Адиль оглу и Азизли Тогрул Джавадхан оглу пострадали в результате несчастного случая.

Прибывшие на место ЧП бригады скорой помощи доставили обоих в больницу. Несмотря на усилия врачей, примерно в 16:00 А.Мамедов скончался. Жизнь Т.Азизли в данный момент вне опасности. Дополнительная информация по инциденту будет сообщена позднее.

A.M.