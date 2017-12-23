На Филиппинах более 110 человек стали жертвами наводнений

2017-12-23 21:47 | www.oxu.az | 6

Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный новостной портал Rappler.

Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

A.M.