Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

2017-12-23 21:52 | www.trend.az | 6

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом утверждается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По сведениям ее источников, миллиардер, как и многие другие лица, обвиненные в коррупции, находятся в отеле в Эр-Рияде, который они не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд - это одна из наиболее крупных сумм, которые саудовские власти требовали от задержанных.

По словам источников, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выплатить деньги. Он подчеркивает, что этот шаг фактически станет официальным признанием вины в коррупции, которую он не признает, а также нанесет сильнейший удар его бизнесу. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. По данным журнала Forbes, общая стоимость активов принца составляет около 18,7 млрд долларов, он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.