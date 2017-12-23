При организации Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в Габале состоялась научно-теоретическая конференция на тему «Современная диагностика и лечение онкологических заболеваний» (ФОТО)

2017-12-23 22:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в Габалинском конгресс-центре имени Гейдара Алиева для более чем 150 врачей, работающих в области онкологии и общей терапии в прилегающих 15 районах, была проведена научно-теоретическая конференция на тему «Современная диагностика и лечение онкологических заболеваний», организованная Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева совместно с Министерством здравоохранения и Национальным центром онкологии (НЦО). Высококвалифицированный врачебный персонал Национального центра онкологии выступил на конференции с различными докладами.

Открывая конференцию, главврач Национального центра онкологии Азад Керимли рассказал об успехах, достигнутых в нашей стране в этой области. Он отметил, что сегодня стремительное экономическое развитие нашей республики оказало позитивное влияние на развитие всех социальных сфер, в том числе здравоохранения. Успешные реформы, проводимые в области здравоохранения благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, усовершенствование материально-технической базы медицинских учреждений, проделанная работа по оснащению и подготовке кадров открыли путь к новым достижениям. «Особое внимание в нашей стране уделяется также онкологии, являющейся одной из важнейших сфер здравоохранения. Как результат внимания и заботы Президента Ильхама Алиева, Национальный центр онкологии оснащен в настоящее время самой современной медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом», - сказал Азад Керимли, сообщив, что в 2009 году состоялось открытие хирургического корпуса центра, в 2012 году – Детского онкологического корпуса, а в 2014 году - нового лечебного корпуса и лаборатории молекулярной диагностики злокачественных опухолей. Большие заслуги в создании первой в регионе Детской клиники при центре принадлежат Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой и генеральному директору Национального центра онкологии, академику Джамилю Алиеву. В прошлом году при центре также был открыт Центр ядерной медицины. Центр является первым и единственным медицинским учреждением такого типа не только в Азербайджане, но и в регионе.

Было подчеркнуто, что Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и мощным кадровым потенциалом, сравнивают уже с самыми передовыми учреждениями здравоохранения мира. Национальный центр онкологии продолжает сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, онкологическими центрами «MD Anderson» и «Sloan Kettering», Европейской ассоциацией ядерной медицины и другими авторитетными центрами и организациями. Сегодня опытные сотрудники центра проводят научные исследования в области организации структуры онкологической службы республики, ранней диагностики злокачественных опухолей и современного хирургического, лучевого и медикаментозного лечения таких больных, дальнейшего усовершенствования методов лечения.

Отметив, что между Национальным центром онкологии и Общественным объединением «Региональное развитие» налажено тесное сотрудничество, Азад Керимли сообщил, что две структуры совместно организовали в различных регионах республики бесплатные онкологические обследования. Было подчеркнуто, что эти обследования охватили более 3000 граждан, в зависимости от результатов обследований были назначены различные лечения, при необходимости проведены успешные хирургические операции.Такое плодотворное сотрудничество будет продолжаться и впредь.

Хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи центра, профессор Азиз Алиев в своем выступлении на тему «Современное хирургическое лечение опухолей головы и шеи» сказал: «В настоящее время в отделении опухолей головы и шеи центра при раке гортани осуществляются ларингэктомия, операции по полному и частичному удалению гортани. При ларингэктомии, проводимой новыми методами, принимаются все необходимые меры для того, чтобы больной нормально адаптировался в общество, вел, как и другие люди, адекватный образ жизни. Для реализации данного процесса применяются голосовосстановительная система или протез «Provoks». Посредством протеза «Provoks» воздух поступает к больному не напрямую через трахеостому, а через фильтры протеза. Поэтому предупреждается угроза возникновения у больного воспаления легких. В итоге больной чувствует себя хорошо, может спокойно и свободно общаться с родными и близкими. Эта хирургическая операция, применяемая в центре в последние 3 года, считается большим шагом, достижением в области медицины.