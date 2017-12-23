Новый азербайджанский фильм бьет рекорды – ВИДЕО + ФОТО

2017-12-23 22:53 | www.oxu.az | 6

В пятницу, 22 декабря, прошел гала-вечер фильма «Kəklikotu» студии «Cinemazadeh», который может стать новой вехой в истории азербайджанского кинематографа.

Как передает Oxu.Az, на церемонии приняли участие многие знаменитости. По красному ковру, по традиции, прошли более 20 известных актеров, певцов и режиссеров, задействованных в съемках фильма.

Персонажи Алихана Раджабова, Нигяр Джамал, а также боевые сцены в фильме удостоились зрительских аплодисментов.

После показа фильма режиссер позвал на сцену членов команды и поблагодарил каждого за внесенный вклад.

После официальной части гала-вечера гости мероприятия приняли участие в after party, длившейся до утра. Мероприятие началось с исполнения саундтрека фильма «Dəm olmuşam» певицей Дилярой Кязымовой.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут из деревни в столицу для продажи фруктов и овощей. Один из жителей села просит отвезти в город мешок чабреца (кəklikotu) и передать его знакомым. Однако алчный дядя не довозит мешок до города, решив продать по выгодной цене своим знакомым. Оказывается, в мешке не чабрец, а высушенная марихуана, предназначенная для криминального авторитета. Избавиться от преследований владельца миллионного товара – задача не из легких.

Главный продюсер фильма - Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, главный координатор проекта - Заур Дарабзаде.

В картине снялись Алихан Раджабов, Самир Алескеров, Мушвиг Шахвердиев, Ислам Мехралиев и Меджид Гусейнов, Фярда Амин, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов, Огтай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Вюсал Гаджигадир, Кямран Гасанли, АБД Малик, Дилара Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, Аллахверди Йолчуев, Азер Айдемир, народный артист Фаик Агаев и другие.