Не менее десяти боевиков "Талибан" уничтожены в ходе столкновений в Афганистане

2017-12-23 23:10 | www.trend.az | 6

По меньшей мере десять боевиков радикального движения "Талибан", в том числе полевые командиры, уничтожены, шестеро получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Об этом сообщил в субботу начальник провинциальной полиции генерал Ахмад Фахим Каим, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

"Столкновения произошли в пятницу вечером, когда талибы напали на подразделения сил безопасности, которые обеспечивали защиту инженерам, обслуживавшим линию электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана", - отметил он. - В результате перестрелки были убиты три полевых командиров "Талибан" Кари Рухулла, Кари Сами и Мавлави Насрулла". "Один военнослужащий погиб, два получили ранения в результате столкновений", - добавил генерал.

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