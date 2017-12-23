В Пенсильвании мужчина пытался застрелить двух полицейских

2017-12-23 23:26 | www.trend.az | 6

Мужчина, недавно побывавший на Ближнем Востоке, пытался застрелить двух сотрудников полиции в американском городе Гаррисберг (штат Пенсильвания), его нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в субботу на сайте прокурора округа Дофин Эда Марсико.

Инцидент имел место в пятницу в центральном районе города. 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти несколько раз выстрелил в сотрудника полиции из подразделения по охране здания законодательного собрания штата. Несколько пуль попали в служебный автомобиль, а одна чуть было не поразила стража порядка.

Второе нападение Эль-Мофти совершил примерно через полчаса на расстоянии нескольких кварталов от места первой атаки. Мужчина, вооружившись двумя пистолетами, открыл огонь по сотруднице полиции штата, которая находилась в служебном автомобиле.