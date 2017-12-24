Ильхам Алиев – 56

2017-12-24 00:10 | www.oxu.az | 7

Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, главе государства исполняется 56 лет.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку.

В 1977 году окончил среднюю школу и в этом же году поступил в Московский Государственный Институт Международных Отношений.

С отличием завершив высшее образование, он поступил в аспирантуру этого же ВУЗа и в 1985 году защитил диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. В 1985-1990 годах И.Алиев преподавал в МГИМО. В 1994-2003 гг. занимал пост вначале вице-президента, а затем первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

С 1995 по 2000 годы Алиев избирался членом Милли Меджлиса. В 2001-2003 годах нынешний глава государства возглавлял делегацию Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, с января 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом Бюро. В 2003 году он сложил с себя депутатские полномочия в связи с назначением на пост премьер-министра.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана и с 31 октября приступил к исполнению своих обязанностей. На президентских выборах, прошедших 15 октября 2008 года, Ильхам Алиев набрав более 88 процентов голосов избирателей вновь был избран президентом Азербайджанской Республики. На выборах 9 октября 2013 года Ильхам Алиев снова был избран главой государства.

Отметим, что Ильхам Алиев с 1997 года возглавляет Национальный олимпийский комитет. Награжден орденом Международного олимпийского комитета за заслуги в развитии спорта и олимпийского движения. В совершенстве владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Ильхам Алиев женат, у него трое детей.

Коллектив Oxu.Az поздравляет президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, желает ему долгих лет жизни, здоровья, успехов в работе.