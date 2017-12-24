Финнадзор ФРГ предостерег от вложений в биткоины

2017-12-24 00:40 | www.trend.az | 7

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткойны в связи с высокой волатильностью их курса, передает Deutsche Welle. Глава Финнадзора Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) выступил с разъяснениями и рекомендациями относительно этой криптовалюты, которые немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу, 23 декабря.

"Речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере" средств, предупредил Хуфельд. По словам эксперта, бум на цифровую валюту неизбежно приведет к "эксцессам", в результате чего многие игроки лишатся своих инвестиций. В этой связи немецкий специалист рекомендовал при покупке биткойнов действовать "с предельной осторожностью".

Он пообещал, что подконтрольное ему ведомство будет "держать руку на пульсе". "Мы все сейчас стараемся разобраться в этой области", добавил глава ведомства.