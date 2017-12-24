Трамп уничижительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии - СМИ

2017-12-24 01:26 | www.trend.az | 7

Американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно. Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT), передает ТАСС.

По словам источников издания из числа официальных лиц, данная встреча состоялась в Белом доме в июне. Помимо американского лидера, а также ряда его помощников и советников, в ней приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Джон Келли, который в то время занимал пост министра внутренней безопасности США.

Как отмечается в публикации, Трамп "ворвался в Овальный кабинет, явно будучи в ярости". Он был чрезвычайно раздражен тем, что, несмотря на его попытки ужесточить иммиграционную политику США, с января в страну прибыло очень много иностранцев.

У Трампа был при себе список, составленный одним из его ключевых советников Стивеном Миллером. "В документе говорилось, сколько иммигрантов получили визы на въезд в США в 2017 году", - поясняет издание. По словам его источников, далее Трамп принялся зачитывать данный перечень, сопровождая его нелицеприятными комментариями.