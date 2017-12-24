Главные организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала

2017-12-24 01:41 | www.trend.az | 7

Руководители организации, которая проводит популярный в США конкурс красоты "Мисс Америка", на фоне громкого скандала ушли в отставку. Об этом было объявлено в субботу на официальной странице конкурса в Twitter, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, совет управляющих "Мисс Америка" принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Хаскелл уходит незамедлительно, а Уайднер сохранит свое членство в совете в течение 90 дней "для осуществления плавной передачи полномочий". Кроме того, ушел в отставку президент данной организации Джош Рэндл.

В заявлении не разъясняются причины отставки указанных лиц. При этом в пятницу в Twitter сообщалось, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей. Также отмечалось, что совет "проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями".