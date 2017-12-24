Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы

2017-12-24 01:56 | www.apa.az | 6

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".

По словам Лаппо, через десять минут Яценюка отпустили, предупредив, что подобная процедура возможна и при вылете.

В марте 2017 Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте бывшего украинского премьера Арсения Яценюка по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Тогда в Следственном комитете заявили, что имеют доказательства участия Яценюке в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.